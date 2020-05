Ação social irá atender entidades filantrópicas em São Carlos

Crédito: Divulgação

Em época de pandemia da Covid-19, onde o isolamento social tem feito com que famílias fiquem em casa e segmentos da economia cessem as atividades temporariamente, o desemprego cresceu e lares são-carlenses passam por imensas dificuldades e falta o alimento.

Desta forma, muitas ações solidárias são realizadas no município e envolvem a sociedade de uma forma geral. O São Carlos Agora tem sido referência na imprensa são-carlense na divulgação das “correntes do bem” e neste final de semana mais uma ação solidária teve início.

Trata-se da Quarentena Solidária, uma iniciativa da Educativa – Instituto de Educação e Cultura, com a parceria da equipe Rugby São Carlos. A informação foi passada pela professora de Literatura, Lilian Mangerona Corneta Rotta, 42 anos.

A campanha ajudará famílias da ONG Nave Sal da Terra, do Jardim Zavaglia, na Casa de Misericórdia (abrigo de moradores de rua), no Jardim Dona Francisca e do Assentamento Em Busca de um Sonho, no Cidade Aracy 2.

UNIDOS POR UM IDEAL

A Quarentena Solidária teve início na quinta-feira, 30 de abril e segue até o dia 14 de maio e toda a população pode participar com donativos. A iniciativa une atletas da equipe de rugby são-carlense, professores e 65 alunos do ensino médio.

“Esta ação integra o Grupo de Projetos Sociais e desenvolvemos trabalhos solidários desde 2012 e procuramos ajudar entidades filantrópicas de acordo com a necessidade de cada uma”, disse Lilian.

Com a pandemia do novo coronavírus o grupo pontuou a necessidade de que famílias necessitam de alimentos (cesta básica, produtos de higiene pessoal e de limpeza, máscaras e álcool em gel.

“A ideia é conseguir muitas doações e poder ajudar estas três entidades. Sabemos que há famílias que não tem o alimento para por na mesa”, afirmou. “Então mobilizamos muitas pessoas e os alunos, que passam a ter lições de cidadania”, ponderou.

“Tendo em vista as experiências de campanhas anteriores, a lição que fica é que podemos ser solidários e ajudar. A sensação é de felicidade em poder atender a necessidade de muitas famílias. Mas a tristeza de que podemos fazer mais. Sempre. E isso nos motiva a nunca parar nestas ações sociais”, disse a professora de Literatura. “Queremos ajudar as famílias carentes neste momento crítico. Não somente o grupo da escola, e sim com a importante participação dos nossos alunos e desta aguerrida equipe de rugby”, disse Lilian.

COMO FAZER

Os donativos dos alimentos (cesta básica, produtos de higiene pessoal e de limpeza, máscaras e álcool em gel poderão ser levados diretamente na Educativa, na rua Aristides de Santi, 11, no Azulville 2 ou ainda pelo fone 16 99769-1991, com o professor de Geografia e Atualidades, Raul Polline Nunes.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também