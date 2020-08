Ação "Dia dos Pais Acisc, Compre e Ganhe" foi um sucesso

Crédito: Divulgação

Oito dias! Esse foi o tempo de duração da ação “Dia dos Pais Acisc, Compre e Ganhe”, lançada no dia 27 de julho com o objetivo de impulsionar as vendas no comércio e valorizar o consumidor são-carlense.

Aqueles que efetuaram uma compra no valor de R$ 300, ou mais, em uma das lojas associadas, puderam retirar na sede da Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), um kit churrasco para presentear o seu pai, mediante a apresentação do cupom fiscal.

O presidente José Fernando Domingues, explica que conforme divulgado no lançamento da ação, só foram validados cupons com o valor de R$ 300 por compra, ou seja, não foi permitido ao consumidor juntar diversos cupons fiscais para chegar ao valor mínimo.

Ele ressaltou também que o prêmio não era acumulativo e foi entregue um por CPF. “Mesmo o consumidor gastando R$ 600, por exemplo, ele teve direito a apenas um kit”, explicou.

Feliz com o resultado da ação, Zelão lembra que o desejo da Acisc era realizar uma promoção maior para impulsionar, ainda mais, as vendas do comércio são-carlense, porém, por conta da pandemia de Coronavírus, o comércio vive um momento de incertezas. “O governador João Doria avalia, semanalmente, nossa região e não sabemos se o comércio continua aberto ou fecha. Então, optamos na realização dessa ação, a qual superou nossas próprias expectativas”, afirmou.

O presidente lembra que a promoção do Dia das Mães teve que ser cancelada. “Estávamos com a campanha prontinha, porém, o comércio foi fechado e a Acisc ficou impossibilitada de realizá-la”, lembrou.

A Acisc prevê um aumento nas vendas para o Dia dos Pais, com a classificação do comércio na Fase Amarela. “De acordo com o nosso Núcleo de Economia, com o comércio flexibilizado, devemos ter uma melhoria muito significativa nas vendas. Isso já ficou comprovado com essa ação que realizamos. Acreditamos que teremos um Dia dos Pais muito animado para nossos comerciantes”, explica Zelão.

Ele ressalta que a entidade já está pensando em uma super campanha para fomentar as vendas de Natal. “Esperamos que a nossa região continue avançando na classificação do Plano SP para que possamos realizar uma grandiosa promoção no final do ano”, finaliza.

