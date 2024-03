Ação de Páscoa terá apresentação de robô e banda marcial da Apae São Carlos dia 25 de março no ICMC

A banda marcial da Apae de São Carlos já se apresentou no ICMC em 2013 - Crédito: Divulgação

Uma iniciativa do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, levará ciência e chocolates para todo o público atendido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de São Carlos. Promovida pela Comissão de Ação e Integração Social (CAIS), a ação Doce Ciência levará o famoso coelho da Páscoa do ICMC à instituição na próxima segunda-feira, 25 de março, para distribuir 550 chocolates doados pela comunidade do Instituto.

Já no período da tarde, a partir das 15 horas, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, no bloco 6 do ICMC, será a vez dos integrantes da APAE conhecerem o robô humanoide NAO. O pesquisador Diogo Henrique Godoi, do Laboratório de Aprendizado de Robótica (LAR) do ICMC, vai mostrar que o robô tem potencial para realizar movimentos complexos, incluindo até mesmo uma dança. A apresentação é aberta a toda comunidade, gratuita e não demanda inscrições prévias.

“Temos utilizado esse robô em diversas pesquisas que investigam a interação humano-robô. No meu último trabalho, por exemplo, eu o utilizei para intermediar entrevistas com crianças que sofrem de mutismo seletivo, um transtorno de ansiedade grave em que as crianças conseguem se comunicar apenas com pessoas muito próximas”, explica Godoi, que é bolsista de desenvolvimento tecnológico industrial do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Logo depois de conferir como o robô funciona, a banda marcial da APAE de São Carlos, que já completou 32 anos, fará uma apresentação. Fundada em 1962, a APAE de São Carlos é uma entidade civil, de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, que desenvolve trabalho nas áreas da assistência social, educação e saúde. A instituição tem por finalidade acolher e atender pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências, na busca de sua autonomia, superação do preconceito, interação com o meio, inclusão social, escolar e no mercado de trabalho.

