Pix por aproximação começará a partir da próxima semana

Pagamento por aproximação - Crédito: Agência Brasil

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, anunciou nesta terça-feira (29/10) que o Pix por aproximação estará disponível a partir da próxima semana.

"Vamos realizar um evento com o Google para lançar o pagamento por aproximação do Pix", afirmou durante sua participação na Lide Brazil Conference London.

Segundo Campos Neto, a natureza programável do Pix permite ao Banco Central adicionar novas funcionalidades, explorando a "programabilidade do dinheiro".

Pix por Aproximação

Em operação desde novembro de 2020 no Brasil, o Pix é o sistema de pagamentos instantâneos e contínuos do BC. Com a nova modalidade por aproximação, o usuário poderá realizar pagamentos com o Pix diretamente em wallets (carteiras digitais), sem necessidade de acessar o aplicativo do banco.

Assim, o cliente poderá escolher a instituição de sua preferência, cadastrar sua conta na carteira digital e utilizar o Pix por aproximação para pagamentos presenciais, de forma semelhante ao uso de cartões.

Em nota publicada em 11 de julho, o Banco Central informou que "as opções começarão a ser testadas pelos bancos em 14 de novembro deste ano e devem estar disponíveis ao público em 28 de fevereiro de 2025".

