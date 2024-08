Mulheres poderão se alistar no serviço militar aos 18 anos

Mulheres nas forças armadas - Crédito: Agência Brasil

A partir do ano que vem, as mulheres vão poder se alistar no serviço militar entre janeiro e junho do ano que completarem 18 anos. Um decreto com as regras para o alistamento voluntário feminino foi publicado nesta quarta-feira (28) pelo governo federal.

A novidade é que, antes, as mulheres só poderiam entrar nas carreiras militares em cursos de formação de suboficiais e oficiais, que são cargos de nível superior, como: médicas e engenheiras. Agora, elas também podem se alistar aos 18 anos, como acontece com os homens.

A seleção vai seguir critérios de cada uma das três Forças Armadas, que levam em consideração questões físicas, culturais, psicológicas e morais.

As candidatas vão ter que passar por exames clínicos e de laboratório para comprovar que não têm limitações à prestação do serviço militar.

A partir do ato de incorporação, o cumprimento do serviço militar inicial feminino vai se tornar obrigatório. Aí a mulher vai ter os mesmos direitos, deveres e penalidades dos homens.

Não há estabilidade do serviço militar para as mulheres voluntárias. Então, depois do fim do serviço ativo, elas vão para a reserva não remunerada.

Leia Também