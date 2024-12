Morre o ator Ney Latorraca, aos 80 anos

Ney Latorraca - Crédito: Reprodução/metropoles

O ator e diretor Ney Latorraca faleceu nesta quinta-feira, 26 de dezembro, aos 80 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 20 na Clínica São Vicente, na Gávea, para tratamento de um câncer de próstata. A causa do óbito foi uma sepse pulmonar.

Diagnosticado com câncer em 2019, Ney passou por uma cirurgia para a retirada da próstata. No entanto, a doença voltou em agosto deste ano, já em estágio de metástase, agravando seu estado de saúde.

Ney Latorraca foi um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira. Estreou na TV Globo em 1975, na novela "Escalada", e marcou gerações com personagens icônicos. Entre seus papéis mais memoráveis estão Barbosa, no humorístico "TV Pirata"; Quequé, em Rabo de Saia (1984); e o inesquecível vampiro Vlad, em Vamp"(1991). u 23 longas-metragens e, no teatro, brilhou em 13 peças. Sua última aparição na TV foi no seriado A Grande Família, em 2011.

