Ministro do Turismo Reforça Apoio à Legalização dos Cassinos Antes do Carnaval

Jogos/Cassino - Crédito: Freepik

A legalização dos cassinos no Brasil voltou ao centro das discussões com a defesa enfática do Ministro do Turismo, Celso Sabino. O ministro tem reforçado a necessidade de aprovar a regulamentação antes do Carnaval de 2025, apostando no potencial da medida para impulsionar a economia e o turismo no país.

Uma Proposta Para Impulsionar o Turismo

Celso Sabino tem enfatizado que a legalização de cassinos integrados a grandes resorts é essencial para aumentar a competitividade do Brasil no setor turístico. Ele acredita que os cassinos não só atrairão investimentos estrangeiros como também criarão milhares de empregos. Segundo o ministro, a ideia é que esses empreendimentos funcionem como verdadeiros complexos de entretenimento, gerando impacto positivo em diversas áreas da economia.

"É incoerente permitir jogos de azar online, que geram receita em outros países, mas não permitir a criação de estruturas que poderiam empregar milhares de brasileiros e atrair turistas internacionais", destacou o ministro em declaração recente.

A expectativa é que a aprovação da medida antes do Carnaval de 2025 permita ao Brasil aproveitar o período de alta no fluxo de visitantes para potencializar os benefícios econômicos associados aos jogos de azar regulamentados.

O Caminho da Legalização

A proposta de regulamentação dos cassinos está formalizada no Projeto de Lei 2.234/2022, atualmente em tramitação no Senado Federal. O texto, que também aborda a legalização de bingos e do jogo do bicho, enfrenta resistências pontuais, mas conta com o apoio de importantes lideranças políticas e empresariais.

Inicialmente, a votação estava prevista para dezembro de 2024, mas foi adiada para o início de 2025 devido à necessidade de avaliações adicionais solicitadas por alguns parlamentares. O relator do projeto, senador Irajá, afirmou que está em busca de informações complementares de órgãos governamentais para aprimorar o texto.

Celso Sabino tem se mostrado otimista e confiante de que a regulamentação será aprovada no prazo esperado. Segundo o ministro, a medida tem o potencial de gerar entre 600 mil e 1 milhão de empregos diretos e indiretos, além de movimentar bilhões de reais em investimentos e arrecadação tributária.

Especialistas apontam que a legalização dos cassinos poderia representar um divisor de águas para o turismo e a economia brasileira. Atualmente, o Brasil compete com países vizinhos que já regulamentaram os jogos de azar, como o Uruguai e a Argentina, que atraem turistas interessados nessa modalidade de entretenimento.

A regulamentação também permitiria ao governo capturar uma parte significativa das receitas movimentadas pela indústria de jogos de azar, atualmente em grande parte operada de maneira clandestina ou em plataformas online baseadas no exterior. Esses recursos poderiam ser destinados a áreas prioritárias, como saúde, educação e segurança pública.

Por outro lado, há preocupações com os impactos sociais da medida, como o risco de aumento de dependência em jogos de azar. Para mitigar esses riscos, a proposta inclui mecanismos de controle, como limites de apostas, programas de conscientização e suporte a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Cassinos Online: Um Mercado em Expansão

Enquanto a regulamentação dos cassinos físicos é debatida, os cassinos online já ganham popularidade no Brasil. Essas plataformas, que operam legalmente por meio de licenças internacionais, oferecem jogos como roleta, blackjack e máquinas caça-níqueis, movimentando bilhões de reais anualmente.

Com a crescente adoção de métodos de pagamento como o Pix e a expansão do acesso à internet, além do surgimento de cassino com depósito mínimo de valores mais baixos, os cassinos online têm conquistado uma base sólida de usuários brasileiros. A regulamentação desses serviços, que deve ser abordada em uma segunda etapa legislativa, poderia aumentar ainda mais a arrecadação tributária e garantir maior segurança para os jogadores.

Um Olhar Para o Futuro

Com a retomada das discussões no Senado em 2025, o ministro Celso Sabino segue empenhado em articular a aprovação da regulamentação dos cassinos antes do Carnaval. Ele acredita que a medida não apenas beneficiará a economia e o turismo, mas também posicionará o Brasil como um destino turístico de destaque na América Latina.

Se aprovada, a legalização dos cassinos representaria uma mudança histórica para o país, que proíbe os jogos de azar desde 1946. Para muitos, a medida é vista como uma oportunidade de modernizar o setor turístico e aproveitar o potencial econômico de uma indústria em expansão global. Com o apoio de lideranças políticas e empresariais, 2025 pode ser o ano em que o Brasil dará um importante passo rumo a esse objetivo.

