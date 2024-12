Mega da Virada 2024: veja da onde são as apostas vencedoras

Compartilhar no facebook

Mega Sena da Virada - Crédito: Reprodução

O concurso 2810 premiou oito apostas que acertaram as seis dezenas garantindo a divisão do maior prêmio já registrado na história do concurso especial: R$ 635.486.165,38.

Cada vencedor receberá R$ 79.435.770,67.

Números

01 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57

Premiação:

- 6 acertos (sena):8 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 79.435.770,67 cada

-5 acertos (quina): 2.201 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 65.895,79 cada

- 4 acertos (quadra):190.779 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 1.086,04 cada

Locais das apostas ganhadoras da sena:

- Brasília (DF):2 apostas

- Nova Lima (MG): 1 aposta

- Curitiba (PR): 2 apostas

- Pinhais (PR):1 aposta

- Osasco (SP):1 aposta

- Tupã (SP): 1 aposta

Os vencedores podem retirar o prêmio em agências da Caixa mediante apresentação do bilhete premiado.

