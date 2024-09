iFood alcança marca de 100 milhões de pedidos

O iFood, empresa brasileira de tecnologia, atingiu um marco histórico ao registrar 100 milhões de pedidos durante o mês de agosto. O feito foi alcançado no último sábado, dia 31 de agosto, consolidando a trajetória de crescimento e sucesso da empresa que iniciou suas operações em 2011.

O pedido de número 100.000.000 foi um lanche com hambúrguer, refrigerante e batata-frita, realizado às 12:54, em Lins, cidade com cerca de 74.000 habitantes na região centro-oeste do estado de São Paulo. O marco representa um crescimento de mais de 30% em relação a agosto de 2023, quando o aplicativo registrou cerca de 76 milhões de pedidos.

O número recorde reflete o investimento em inovação e tecnologia, bem como o crescimento contínuo da plataforma, que hoje atua como um grande ecossistema de soluções, trazendo mais opções, economia e conveniência aos clientes, além de ampliar as possibilidades de venda dos estabelecimentos parceiros.

"Temos orgulho de alcançar a marca de 100 milhões de pedidos neste mês de agosto, um marco histórico que celebra não apenas o crescimento do iFood, mas também a confiança e o apoio de todo nosso ecossistema, formado por clientes, entregadores, parceiros e colaboradores”, celebra Diego Barreto, CEO do iFood.

Criado em 2011, em Jundiaí, no interior de São Paulo, o iFood se apresentava, inicialmente, como um guia impresso de cardápios chamado Disk Cook, com os pedidos sendo feitos por meio de uma central telefônica. Em 2012, foram lançados o site e o aplicativo para dispositivos móveis e no ano seguinte, em 2013, a empresa recebeu investimentos da Movile, grupo brasileiro criado no fim dos anos 1990 por Fabricio Bloisi e que investe em negócios na área de tecnologia. Desde então, com um modelo de negócio diferente dos tradicionais, se tornou referência em delivery na América Latina, conectando hoje 55 milhões de clientes, 350 mil estabelecimentos parceiros e 310 mil entregadores ativos, em 1500 cidades do Brasil.

“Em 2011, fazíamos 12 mil pedidos por mês. Em 2015, alcançamos o nosso primeiro milhão. Hoje, em 2024, chegamos ao histórico marco de 100 milhões de pedidos em um único mês. Somos uma empresa de inovação brasileira, com uma cultura muito sólida e forte, que utiliza tecnologia para criar, evoluir e conquistar resultados tão expressivos como este.”, conclui Diego.

