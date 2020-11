Burger King do Passeio São Carlos é autuado pelo vigilância sanitária

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

O Burguer King do Passeio São Carlos foi autuado duas vezes pela vigilância sanitária neste sábado (31) por descumprir os protocolos sanitários exigidos na fase amarela do Plano São Paulo.

A lanchonete a exemplo de outras espalhadas pelo Brasil registrou aglomeração de pessoas devido a uma ação em comemoração ao Dia da Bruxas no Brasil, onde o cliente que fosse ao drive-thru com uma vassoura recebia de graça um sanduíche.

Mesmo com as recomendações de distanciamento e de higiene pessoal postadas lanchonete nas redes sociais e no próprio site da rede e o empenho de funcionários, uma extensa fila se formou, gerando aglomeração.

A Prefeitura Municipal não informou o valor das multas.

