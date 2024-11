Bolsonaro parabeniza Trump: "Ressurgimento de um guerreiro"

Compartilhar no facebook

Bolsonaro em encontro com Trump - Crédito: Alan Santos/PR

O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), parabenizou o republicano Donald Trump por sua aparente vitória na disputa presidencial dos Estados Unidos, celebrada após a projeção da Associated Press (AP) apontá-lo como o 47º presidente americano. Com 267 dos 270 delegados necessários, a vitória de Trump parece iminente.

Bolsonaro usou suas redes sociais para elogiar o ex-presidente dos EUA, referindo-se a ele como um "verdadeiro guerreiro" e destacando sua resiliência após a derrota eleitoral de 2020 e os desafios judiciais subsequentes. "Hoje, testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro. Um homem que, mesmo após enfrentar um processo eleitoral brutal em 2020 e uma injustificável perseguição judicial, ergueu-se novamente, como poucos na história foram capazes de fazer", escreveu Bolsonaro.

O ex-presidente brasileiro também expressou seu desejo de voltar ao poder no Brasil. Em sua publicação, ele afirmou: “Talvez em breve Deus também nos conceda a chance de concluir nossa missão com dignidade e nos devolva tudo o que foi tirado de nós. Talvez tenhamos uma nova oportunidade de restaurar o Brasil como uma terra de liberdade, onde o povo é senhor de seu próprio destino. Até lá, seguiremos firmes, de pé, cada um de nós, pelo sonho de um Brasil forte, livre e fiel aos seus valores mais elevados."

Ainda durante a apuração dos votos, Trump fez um discurso em Mar-a-Lago, Flórida, por volta das 4h25 (horário de Brasília), onde agradeceu a seus eleitores e reforçou a grandiosidade do movimento político que lidera. Ao lado da esposa, Melania, ele afirmou que “esse foi o maior movimento político, nunca antes visto na história desse país”, refletindo sua confiança na vitória.

