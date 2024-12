Bancos não funcionarão nesta terça-feira, véspera de Ano Novo

Compartilhar no facebook

Banco/Agência Bancária - Crédito: Agência Brasil

Nesta terça-feira, 31 de dezembro, os bancos estarão fechados e não haverá compensações bancárias.

Contas de consumo, como água, energia e telefone, com vencimento nos dias 25/12, 31/12 e 01/01, poderão ser pagas no próximo dia útil sem acréscimo. Já tributos e impostos com vencimento nesses dias devem ser pagos antecipadamente para evitar juros e multas.

“Normalmente, as datas de vencimento dos tributos já são ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não aconteça, é recomendado antecipar o pagamento ou agendar a quitação utilizando o código de barras em caixas eletrônicos, internet banking ou atendimento telefônico”, orienta Walter Tadeu de Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban.

Os meios eletrônicos, como internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos, continuam disponíveis para a realização de transações financeiras, incluindo pagamentos, transferências e consultas de saldo.

“Esses canais digitais oferecem praticamente todas as operações bancárias disponíveis. Além disso, os boletos de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado)”, reforça Faria.

Para evitar transtornos, é importante planejar os pagamentos e aproveitar as alternativas digitais oferecidas pelos bancos.

