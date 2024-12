Bancos funcionam em horário reduzido nesta terça-feira, véspera de Natal

Agência bancária - Crédito: Agência Brasil

Na véspera de Natal, terça-feira, 24 de dezembro, os bancos funcionarão em horário reduzido, das 9h às 11h. Já nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro de 2025, ambos caindo em uma quinta-feira, as agências retomam o atendimento presencial regular, exceto em localidades com feriados municipais.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), contas de consumo (água, luz, telefone, entre outras) com vencimento nos dias sem compensação bancária (25, 31 de dezembro e 1º de janeiro) poderão ser pagas no próximo dia útil sem multa por atraso. No entanto, para tributos e impostos que vencem nessas datas, é necessário antecipar o pagamento, evitando juros e multas.

Leia Também