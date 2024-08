Avião da Voepass com destino a Guarulhos faz pouso de emergência

SIGA O SCA NO

Avião modelo ATR, utilizado pela VOEPASS - Crédito: divulgação VOE PASS

Um voo da companhia aérea Voepass, com origem em Rio Verde (GO) e destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foi desviado para Uberlândia (MG) na noite de quinta-feira (15). A aeronave, um ATR 72-600 com matrícula PS-VPA, realizava o voo 2211 quando a tripulação identificou uma "questão técnica" e decidiu realizar um pouso preventivo.

De acordo com a Voepass, o incidente envolveu um "transiente elétrico", um tipo de pico de energia que não comprometeu a segurança do voo. A companhia aérea ressalta que não houve um pedido de emergência e que todos os 38 passageiros a bordo foram transferidos para outro voo com destino a Guarulhos.

O avião, com nove anos de uso, já operou em companhias aéreas de outros países antes de integrar a frota da Voepass em março de 2023. Apesar do susto, o pouso em Uberlândia ocorreu sem maiores problemas, conforme dados do site de rastreamento de voos Flightaware.

