Agências da Previdência Social não abrem nos dias 15 e 20 deste mês

INSS

As agências da Previdência Social não vão funcionar na próxima sexta-feira (15), Dia da Proclamação da República, nem no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra — ambas as datas são feriados nacionais. Também não haverá atendimento humano pelo telefone 135, da Central Telefônica da Previdência Social. Já o atendimento eletrônico funciona normalmente nesses dias.

Atualmente, todos os serviços e benefícios do INSS podem ser solicitados, a qualquer momento, pelo Portal Meu INSS (aplicativo para celular ou site gov.br/meuinss). Pelo Meu INSS, é possível requerer benefícios, anexando a documentação, obter comprovantes, como o Extrato de Pagamento de Benefício e o Extrato de Contribuições (CNIS), simular o tempo que falta para a aposentadoria, entre diversos outros serviços.

