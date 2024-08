Veja quais são os cuidados respiratórios em situações de queimadas

SIGA O SCA NO

Em meio a uma série de focos de queimadas no interior do Estado, os cuidados com a saúde precisam ser reforçados. A inalação de fumaça pode aumentar os riscos de infecções respiratórias agudas, especialmente nas crianças e nos idosos. Para ampliar a capacidade de atendimento, neste domingo (25), o Governo de São Paulo anunciou um plano emergencial na área da Saúde, especialmente na região de Ribeirão Preto, uma das áreas mais atingidas pelo fogo.

Coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HC-FMRP-USP), o pacote de ações apresentado aos 26 municípios da região prevê a ampliação dos serviços de telemedicina, com médicos que ficarão disponíveis 24h por dia para orientar as equipes de saúde e encaminhar os casos mais graves para hospitais de referência.

Confira abaixo as principais recomendações:

Pacientes com asma, DPOC e rinite alérgica devem manter o tratamento regular com sua medicação inalatória (bombinhas);

Quem não faz uso frequente, deve utilizar a bombinha regularmente, neste momento, para o tratamento para asma ou rinite, antes dos sintomas se agravarem;

Obter medicação usada em quadros críticos anteriores e utilizar o mais cedo possível, caso iniciem sintomas respiratórios;

Se possível, não sair de casa. Vedar portas e janelas;

Se precisar sair de casa, usar máscara, preferencialmente, PFF2/N95;

Evitar locais com grande concentração de fumaça. A fumaça é tóxica e pode causar problemas respiratórios imediatamente;

Quem tiver contato direto próximo a áreas de queimada, se apresentar sintomas respiratórios como falta de ar, chiado no peito, tonturas, dor de cabeça, procurar atendimento médico;

Beber água. A hidratação é muito importante para a via aérea. Atenção especial com crianças e idosos, pelo maior risco de desidratação;

Lavar o nariz e olhos com soro fisiológico;

Umidificadores podem ser usados, mas precisam ser limpos diariamente. Usar toalhas molhadas e bacias com água, caso não tenha umidificador em casa;

Suspender a prática de atividade física ao ar livre nos próximos dias

