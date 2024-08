Unidades de saúde vão implantar chip anticoncepcional em pacientes SUS -

A Secretaria Municipal de Saúde vai assinar nos próximos dias contrato com a empresa CM Hospitalar S/A, vencedora da licitação na modalidade pregão eletrônico (N° 050/2024), para a aquisição de 1.500 unidades de implante subdérmico anticoncepcional (etonogestrel 68 mg) para implantar em mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em situação de vulnerabilidade, um investimento de R$ 723 mil.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde o implante anticoncepcional tem relação com o trabalho feito junto as pacientes do SUS objetivando o planejamento familiar, além de esclarecer todas as dúvidas sobre este e outros métodos anticoncepcionais. Os critérios para a implantação do chip anticoncepcional são os de vulnerabilidade, principalmente social.

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), fez o protocolo de Planejamento Reprodutivo Familiar e realizou a capacitação dos profissionais de saúde da atenção primária e secundária. “No protocolo estão as informações dos métodos disponíveis, de cada critério dos métodos, os fluxos de atendimento, entre os vários métodos que o SUS já oferta e agora também vai oferecer o implante com o Implanon. Tendo sucesso na aquisição dos implantes Implanon será realizado novo processo licitatório para a aquisição de mais dispositivos”, ressaltou a secretaria municipal de Saúde, Jôra Porfírio

IMPLANON - Conhecido como o chip anticoncepcional, o implante é um método contraceptivo reversível de ação prolongada em forma de bastão

com 4 centímetros de comprimento e 2 milímetros de diâmetro e contém etonogestrel (hormônio feminino sintético, semelhante à progesterona). O hormônio é liberado continuamente, inibindo a ovulação, além de alterar o muco cervical, impedindo a passagem dos espermatozoides, um método de alta eficácia, amplamente estudado e reconhecido pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A chegada da pílula contraceptiva, na década de 1960, transformou a relação com o controle da natalidade. Desde então, a evolução não para e um exemplo disso é o desenvolvimento do implante anticoncepcional. O principal diferencial entre o implante e os outros métodos anticoncepcionais mais recorrentes é a independência da paciente, que fica livre do regime diário, semanal ou mensal da medicação.

Segundo os fabricantes e a ANVISA, o implante anticoncepcional é capaz de proteger a mulher de gravidez indesejada pelo período de até 3 anos, de acordo com as condições clínicas da paciente.

O chip anticoncepcional é considerado um dos métodos mais eficazes de contracepção da atualidade, sua eficácia ultrapassa os 99% durante os cerca de 3 anos em que o implante segue liberando seu princípio ativo para a corrente sanguínea.

De acordo com uma revisão sistemática realizada recentemente pela USP, o implante anticoncepcional está no topo da lista dos métodos anticoncepcionais mais eficazes, o implante tem índice de falha de 0,05%, enquanto a vasectomia tem índice de 0,15%, a injeção trimestral 0,2%, o DIU hormonal, 0,2%, a laqueadura tubária 0,5%, o DIU de cobre 0,6%, o preservativo masculino 2%, o preservativo feminino 5%.

Segundo os fabricantes o implante anticoncepcional é indicado para mulheres de qualquer idade que desejam um método simples e seguro de evitar a gravidez, sendo também a melhor alternativa para pacientes que têm restrição ao estrogênio (hormônio presente em algumas pílulas anticoncepcionais) ou ao DIU e também é um método para mulheres com endometriose ou que desejam reduzir o fluxo menstrual ou a cólica.

Ainda segundo os fabricantes o implante é contraindicado para alguns grupos de mulheres com presença ou histórico de doenças hepáticas graves, como tumor benigno ou maligno; presença ou suspeita de sensibilidade a esteroide sexual; sangramento vaginal não diagnosticado; e hipersensibilidade ao etonogestrel ou a qualquer componente da fórmula.

Entretanto, em todos os casos é fundamental que a paciente siga a orientação do ginecologista na hora de escolher o melhor método de contracepção. A adoção do método deve passar pela avaliação de um médico, que vai determinar se ele é o mais adequado de acordo com as condições clínicas. Além disso, o implante só pode ser aplicado por um profissional qualificado e realizado em unidades de saúde com todos os cuidados específicos.

Leia Também