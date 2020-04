São Carlos registra 145 casos positivos de dengue

Crédito: Agência Brasil

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou nesta terça-feira (14/04) que já foram registradas 919 notificações, com 145 casos positivos de Dengue, sendo 104 contraídos na cidade, os chamados casos autóctones e 41 importados. 336 resultados foram negativos para a doença e 438 ainda aguardam resultado do laboratório

Para Chikungunya foram registradas 7 notificações, com 5 casos negativos, 1 caso autóctone foi comprovado positivo pelo Instituto Adolfo Lutz de Ribeirão Preto e 1 ainda aguarda resultado.

Para Febre Amarela até o momento foi registrada uma notificação, mas também com resultado negativo para a doença. Para Zika até o momento não foi registrada nenhuma notificação.

De acordo com a chefe da Seção de Apoio à Vigilância em Saúde e Informação da Secretaria Municipal de Saúde, Denise Scatolini, mesmo com a pandemia do novo coronavírus, os agentes de endemias continuam trabalhando. “Todos estão orientando sobre o controle de vetores, como eliminar os criadouros do Aedes aegypti e também sobre os cuidados para a não disseminação da COVID-19, já que passaram por um treinamento aqui na Vigilância Epidemiológica. Também pedimos para que as pessoas cuidem mais ainda do quintal durante o isolamento social, uma vez que os trabalhos demostram que 80% dos criadouros estão em espaços privados e a eliminação desses criadouros ainda é a principal medida preventiva de combate ao mosquito transmissor, por isso todos devem ficar atentos”, alerta Denise Scatolini.

Os moradores que tiverem alguma dúvida sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti podem entrar em contato com Vigilância Epidemiológica pelo telefone (16) 3307-7405.

