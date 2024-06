São Carlos confirma mais 429 novos casos de dengue na última semana

Mosquito da Dengue - Crédito: Agência Brasil

São Carlos registrou 429 novos casos de dengue na última semana. Um aumento de 15 registros em comparação a semana anterior.

Em 2024 já foram registradas 21.383 notificações para Dengue, com 6.800 casos positivos, sendo 6.215 autóctones e 585 importados. Para Chikungunya foram registradas 130 notificações, com 75 casos descartados, 02 positivos, sendo 1 autóctone e 1 importado e 55 aguardando resultado de exame.

Para Zika foram registradas 17 notificações, com 17 casos descartados e para Febre Amarela foram registradas 3 notificações, com 3 casos descartados. Foi registrada a primeira morte pela doença no município. Trata-se de uma mulher de 74 anos com comorbidades que veio a óbito em 12/05/24. Outros 8 casos continuam em investigação.

Leia Também