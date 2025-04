São Carlos antecipa vacinação contra a gripe

Homem recebe vacina -

A Secretaria de Saúde de São Carlos, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, está antecipando o início da campanha de vacinação contra a gripe para grupos prioritários para esta quarta-feira (02/04), a partir das 9h. São Carlos recebeu 5.500 doses contra Influenza. Pelo calendário nacional a vacinação a imunização somente começaria no dia 7 de abril.



Em 2025, a vacina influenza passa a fazer parte do calendário de vacinação da criança de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestante e idosos a partir de 60 anos. Além disso, a vacinação ocorrerá como estratégia especial para puérperas, povos indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas portadoras de deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, trabalhadores dos correios, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e pessoas em situação de rua.

“É importante que esse imunizante seja tomado anualmente, já que os vírus da influenza sofrem mutações constantes. Este ano a estratégia de vacinação contra a Influenza deixa de ser Campanha e passa a ser rotina, a vacina passa a ficar disponível em unidades de saúde de forma permanente. Isso quer dizer que as pessoas que fazem parte do grupo prioritário poderão tomar a vacina a qualquer momento do ano. A vacinação é a maneira mais eficaz de prevenir a influenza”, explica Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde.



A vacinação contra a gripe é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a influenza e possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento da doença, as internações e óbitos.

A vacina influenza trivalente (fragmentada e inativada) utilizadas no Brasil a partir de fevereiro de 2025 apresentam três tipos de cepas de vírus em combinação: H1N1, H3N2 e Influenza B.

A vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do Calendário Estadual e Nacional de Vacinação. Somente não podem receber a vacina crianças menores de 6 meses de idade; pessoas com história de anafilaxia grave a doses anteriores ou algum componente da vacina.



A meta é vacinar, pelo menos, 90% dos grupos prioritários contra influenza: crianças, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais de idade.

Ano passado foram aplicadas 60.990 doses contra a influenza no município. A meta era vacinar 101.212 pessoas. Os idosos atingiram 48,43%, as crianças 50,78%, as gestantes 19,54% e as puérperas 6,22%.

Em São Carlos, a imunização acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Somente neste quarta (02/04) as unidades iniciarão a imunização a partir das 9h.

