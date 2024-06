Projeto da UFSCar oferece tratamento fisioterapêutico gratuito para indivíduos que sofreram AVC

AVC é uma das principais causas de morte entre os brasileiros - Crédito: Reprodução

O Acidente Vascular Cerebral (AVC), popularmente conhecido como derrame, é uma das maiores causas de morte no mundo. As pessoas que sobrevivem ao AVC, na maioria das vezes, precisam conviver com algumas sequelas motoras que geram dificuldades para caminhar, tomar banho, comer e se vestir. Além dessas dificuldades há também alterações que nem sempre são visíveis como cansaço em pequenas tarefas. Todas essas alterações levam a pessoa a ficar mais tempo parada o que aumenta a chance de um novo AVC.

Pensando nesse assunto, estamos oferecendo um treinamento que trouxemos de outros países e é inovador no Brasil. Esse treinamento oferece exercícios que buscam melhorar atividades do dia a dia das pessoas pós-AVC, melhorar o equilíbrio, fortalecer o coração e melhorar as condições de saúde gerais. Com isso, buscamos aumentar a atividade física dessas pessoas e diminuir a o risco de outro AVC.

O nosso treinamento é realizado três vezes por semana pelo período de três meses, sendo em formato de grupo o que também proporciona aos participantes contato com outras pessoas que também sofreram AVC. Outro benefício do nosso projeto são os exames como de sangue para ver como está o nível de açúcar e gordura no sangue, ultrassom do coração e das artérias para ver se o coração está forte, além de avaliações funcionais como do equilíbrio, da força e das dificuldades apresentadas nas atividades diárias.

Para participar, é necessário que a pessoa:

Tenha um AVC há mais de 6 meses e menos que 5 anos;

Tenha idade entre 40 e 80 anos;

Seja capaz de andar, mesmo que utilizando bengalas ou andador;

Informações e agendamento podem ser obtidos no Whatsapp: (16) 98196-6583.

CAAE: 68581123.7.0000.5504

