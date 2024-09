Pesquisa da UFSCar pretende adaptar questionários internacionais para qualificar o tratamento da dor lombar

Voluntários passarão por avaliação e tratamento gratuitos na UFSCar (Foto: Freepik) -

Uma pesquisa de doutorado em Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) pretende adaptar para o português brasileiro dois questionários internacionais que são capazes de identificar crenças e conhecimentos dos indivíduos em relação à dor na coluna lombar. O estudo é realizado no Laboratório de Pesquisa sobre Movimento e Dor (LabMovDor) pela doutoranda Thamiris Costa de Lima, sob orientação de Thais Cristina Chaves, docente do Departamento de Fisioterapia da Instituição.

O projeto é intitulado "Adaptação Transcultural para o Português-brasileiro e Verificação das Propriedades de Medida do Pain Concepts Questionnaire (PCQ) e do Concept of Pain Inventory for Adults (COPI-ADULT)". "Esses questionários foram escolhidos pois apresentam originalmente itens que são capazes de identificar crenças e conhecimentos dos indivíduos em relação à dor, sendo essa avaliação importante para verificar efeitos de intervenções educacionais em dor", explica Thamiris Lima.

De acordo com a pesquisadora, a adaptação destes questionários para o português brasileiro facilita a utilização por profissionais de saúde e pesquisadores no Brasil, permitindo uma avaliação mais precisa e culturalmente adequada das crenças e conhecimentos dos pacientes em relação à dor. "Isso pode resultar em intervenções mais direcionadas e eficazes no tratamento dessa condição", defende. Além disso, os dados obtidos na pesquisa "auxiliarão no maior conhecimento a respeito do quanto os conceitos e crenças sobre dor podem influenciar nas atividades dos indivíduos, direcionando um tratamento futuro envolvendo essa abordagem", complementa Lima.

Para desenvolver o estudo, são convidados homens e mulheres, entre 18 e 60 anos, que tenham dor lombar crônica (há 3 meses ou mais). Os voluntários farão duas visitas ao LabMovDor para responderem os questionários e passarem por intervenção educacional, recomendada por guias internacionais para manejo da dor lombar.

As pessoas interessadas em participar da pesquisa podem entrar em contato pelo telefone (16) 99153-3628 ou pelo e-mail thamiriscl@estudante.ufscar.br.

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 63879522.7.0000.5504).

