Pesquisa da UFSCar oferece avaliação em indivíduos com Diabetes Mellitus

A pesquisa é realizada pelo mestrando Luiz Filipe Máximo Ribeiro, sob orientação da Profª Drª Paula Rezende Camargo.



O estudo, tem como objetivo avaliar a influência da diabetes na percepção do estímulo doloroso e na funcionalidade de indivíduos com esta condição.

Para isso, os interessados deverão comparecer em uma única visita, no período que desejar, com duração aproximada de 1 hora. Na visita, ocorrerá a anamnese, avaliação do limiar de dor à pressão e da somação temporal com o auxílio de um equipamento (algômetro de pressão), e por fim o preenchimento de um questionário sobre funcionalidade dos membros superiores.

Os participantes receberão uma cópia dos resultados individuais e dos resultados processados após o término do estudo.

Os interessados em participar da pesquisa podem entrar em contato pelo telefone ou whatsapp (14) 98194-3469 e pelo email: luizfmr@estudante.ufscar.br

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE:77588724.7.0000.5504).

Uma pesquisa realizada no Laboratório de Avaliação e Intervenção do Complexo Ombro do Departamento de Fisioterapia da UFSCar, está convidando participantes para a pesquisa intitulada: “Limiar de dor à pressão, somação temporal e funcionalidade dos membros superiores de indivíduos com Diabetes Mellitus tipo 2”.