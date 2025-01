Melasma no verão: cuidados essenciais após a exposição solar

Crédito: Divulgação

A exposição excessiva ao sol, sem os devidos cuidados e proteção, pode causar sérios danos à pele a longo prazo, como o aparecimento e até o agravamento do melasma. Esta condição, caracterizada por manchas escuras, geralmente no rosto, ocorre devido ao aumento da produção de melanina, e a radiação solar intensifica essas manchas, tornando-as mais visíveis.

A exposição contínua ao sol sem proteção adequada também danifica as células da pele, acelerando o envelhecimento e aumentando o risco de outras condições, como o envelhecimento precoce e até o desenvolvimento de câncer de pele. Mulheres em idade reprodutiva ou que utilizam anticoncepcionais podem estar mais propensas ao melasma, uma vez que os hormônios também desempenham um papel significativo no surgimento e agravamento das manchas.



Segundo dados da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista (Unesp), o melasma está entre as queixas mais frequentes nos consultórios dermatológicos e acomete até 35% das mulheres brasileiras. E é mais comum de aparecer depois dos 30 anos. Por isso, a médica especialista em Dermatologia Flávia Villela traz alguns alertas. “É fundamental usar protetor solar todos os dias, mesmo em dias nublados. Também é recomendado evitar a exposição entre 10h e 16h, quando os raios solares são mais intensos."



Como tratar o melasma?

Flávia Villela explica que o melasma pode ser classificado em três tipos: epidérmico, dérmico e misto. O melasma epidérmico ocorre nas camadas mais superficiais da pele, com manchas marrons escuras, e é mais fácil de tratar. Já o dérmico afeta as camadas mais profundas da pele, com manchas azul-acinzentadas, sendo mais difícil de controlar. O misto apresenta características dos dois tipos, com manchas tanto marrons quanto azul-acinzentadas.

Embora o melasma não tenha cura definitiva, é possível controlá-lo com tratamentos adequados. "Os tratamentos mais eficazes incluem o uso de laser, peeling químico e cremes clareadores específicos", comenta a médica. Além disso, a Flávia Villela recomenda o Laser Etherea, que tem se mostrado eficiente no tratamento de manchas solares, acne, cicatrizes, melasma, rugas e linhas finas.

A prevenção é indispensável!

A principal medida contra o melasma é o uso diário de filtro solar com FPS superior a 50, que deve ser aplicado não apenas no rosto, mas em todo o corpo, mesmo em dias nublados. “O filtro solar deve ser reaplicado a cada duas horas, caso a pessoa permaneça ao ar livre, ou sempre que a pele se molhar ou suar muito. Além disso, o protetor solar com cor funciona como uma segunda barreira de proteção”, explica Flávia Villela. O uso de roupas com proteção UV, chapéus, bonés e óculos escuros também são essenciais para garantir a segurança da pele.



A exposição solar intensa pode causar queimaduras, que além de agravarem o melasma, aumentam o risco de câncer de pele.

Portanto, a consulta com um médico é essencial para orientações personalizadas sobre cuidados e tratamentos. "Cada pessoa tem necessidades específicas, por isso é fundamental um acompanhamento profissional", conclui a médica.

