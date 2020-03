Guia elaborado em São Carlos informa sobre cuidados em saúde mental em tempos de coronavírus

Crédito: DivulgaçãoMa?gorzata Tomczak por Pixabay

"Cuidando da sua saúde mental em tempos de Coronavírus" é um guia que reúne propostas de cuidado em saúde mental alinhadas com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). A iniciativa foi coordenada por Sabrina Ferigato, docente do Departamento de Terapia Ocupacional (DTO) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e integrante do Laboratório de Terapia Ocupacional e Saúde Mental, o LaFollia da UFSCar, em parceria com coletivos e grupos de pesquisa.

Além de se caracterizar como doença infectocontagiosa, a Covid-19 também pode acarretar problemas de saúde mental e coletiva, já que o processo de pandemia pelo Coronavírus tem sido acompanhado de medo, estresse, ansiedade e pânico.

Diante desse cenário, o guia tem sugestões de cuidado para públicos de todas as idades, com recomendações que podem ajudar as pessoas a atravessarem esse momento de forma mais equilibrada e confiante. A docente da UFSCar destaca alguns cuidados importantes: "Evitar a hiperconectividade, mantendo-se informado por fontes seguras e em horários definidos do dia; organizar a rotina de casa e do trabalho; e aproveitar o tempo para praticar atividades com as crianças".

A elaboração do material teve a participação do Coletivo Adelante, do grupo "Vozes da Saúde Mental na atenção à crise do CoVID-19" e do Núcleo do Rio de Janeiro da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP-RJ). A cartilha é gratuita e pode ser acessada no Portal da UFSCar (https://bit.ly/2WFf0bJ) ou pelo Facebook do LaFollia (https://bit.ly/2WLw6EV).

