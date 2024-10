Gestantes e puérperas recebem capacitação sobre shantala no Ambulatório Materno Infantil -

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com o Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), realizou nesta sexta-feira (18/10), no Ambulatório Materno Infantil Intermediário “Suely Fernandes”, localizado na Avenida São Carlos, nº 947, no centro, uma capacitação sobre “Como fazer a massagem shantala no seu bebê”, para gestantes e puérperas acompanhadas pela unidade.

A shantala é uma prática terapêutica de origem indiana, que consiste na massagem do corpo do bebê, pode ser realizada a partir de 1 mês de vida pelos pais ou responsáveis, sendo uma forma de aumentar os vínculos afetivos entre o bebê e seus cuidadores. Ela pode ser integrada à rotina diária, com uma duração média de 10 minutos. Entre os principais benefícios estão o alivio da cólica, desenvolvimento de consciência corporal, equilíbrio geral, estímulo a respiração, fortalecimento do sistema imunológico e melhora da qualidade do sono.

A massagem não é recomendada nos seguintes casos: durante episódios de diarreia, em caso de febre, se houver sensibilidade na pele, imediatamente após a mamada ou com o estômago vazio.

Camila de Oliveira Elias, articuladora da Saúde Materna da SMS, explicou que a proposta é trazer para as gestantes do município vários tipos de capacitações, através de parcerias, com é o caso da shantala.

“Um tema valioso, não tão divulgado, outros virão porque são capacitações importantes para a participação das gestantes do município, um benefício integrado porque nós chamamos as gestantes e as puérperas que fizeram o acompanhamento do pré-natal no Ambulatório Materno Infantil, tiveram os bebês e continuam sendo acompanhadas por 42 dias”.

De acordo com Camila Elias, ainda no mês de outubro será realizada a capacitação dos primeiros socorros ao bebê recém-nascido, um assunto importante porque se faz necessária uma intervenção rápida, importante e eficaz para salvar a vida da criança.

Jamile Claro, enfermeira obstetra e professora do Departamento de Enfermagem da UFSCar, destaca que a capacitação é uma iniciativa importante porque é uma prática integrativa, com troca de conhecimento e experiências, aumentando o vínculo.

“Primeiro é importante preparar o ambiente, de preferência no chão para evitar queda, escolher um óleo que não tenha cheiro, nem fragrância para evitar alergia, que o bebê não esteja com fome nem acabado de comer para diminuir a chance de vomitar. A shantala é uma sequência de toques cuja a função principal é massagear o bebê em várias partes do corpo, diminuindo a chance de cólicas, ajudando no sono, amplia o afeto e vinculo maternal. É importante a participação dos parceiro, porque isso ajuda no desenvolvimento da criança em seus primeiros mil dias, mas a experiência é por toda a vida”, salientou Jamile Claro.

Ambulatório materno-infantil

Vale lembrar que os encaminhamentos para atendimentos das gestantes e puérperas no Ambulatório Materno Infantil são referenciados pela Atenção Básica, através das Unidades de Saúde, com o objetivo de estratificar o risco obstétrico, visando a redução da mortalidade materno infantil e oferecer a cada gestante atendida o cuidado necessário às suas demandas por equipes com nível de especialização e qualificação formada por médicos ginecologistas e obstetras; pediatras; médicos ultrassonografistas; enfermeiras; auxiliar/técnicas de enfermagem, fisioterapeutas; nutricionistas; auxiliares administrativos e profissionais de serviços gerais.

As gestantes com hipertensão arterial crônica leve; diabete gestacional controlada com dieta; gestantes que apresentam infecção do trato urinário de repetição; gestantes com obesidade grau 2 e gestantes com anemia moderada, recebem atendimento especializado com ofertas de consultas de obstetrícia, pediatria, fisioterapia, nutricionista e exames de ultrassonografia.

Os atendimentos incluem, ainda, ajustes de conduta, avaliações de vitalidade e crescimento fetal, avaliando a peculiaridade de cada caso e após, sendo contra referenciada à sua unidade de origem com o plano de cuidados pré-estabelecidos. O Ambulatório possui atendimento com prontuário eletrônico e painel touch na entrada da unidade.

O pré-natal intermediário é um serviço de apoio que identifica, via protocolo, as gestantes de risco e referencia o atendimento pelo sistema CROSS para tratamento das patologias que não se enquadram na gestão de alto risco, porém necessitam de atenção intermediária a atenção básica. Os médicos e equipe multiprofissional fazem os atendimentos destas gestantes com consultas e exames de imagem ou laboratório, para que elas tenham a saúde controlada e não tenham que ir para o alto risco, caso seja necessário esse encaminhamento também será referenciado até a estabilização da paciente.

A partir de 36 semanas de idade gestacional, as gestantes tem o acompanhamento exclusivo no Ambulatório. A proposta engloba também o acompanhamento puerperal e a puericultura dos recém-nascidos até aos 2 anos de vida (fisioterapia, nutrição, introdução alimentar, orientação odontológica) e das gestantes que necessitaram do acompanhamento, avaliando o momento da alta.

