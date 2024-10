SIGA O SCA NO

25 Out 2024 - 07h01

25 Out 2024 - 07h01 Por Da redação

Gestantes e puérperas recebem capacitação sobre primeiros socorros aos bebês -

Gestantes e puérperas do Ambulatório Materno Infantil Intermediário “Suely Fernandes” participaram, na última segunda-feira (21/10), de uma capacitação sobre “Primeiros Socorros aos bebês”, ministrada pelo Cabo Abimael Gonçalves Ramos, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) visou preparar os pais para os cuidados essenciais com recém-nascidos.

“A capacitação dos primeiros socorros ao bebê recém-nascido é um assunto importante, pois requer uma intervenção rápida e eficaz para salvar vidas”, explicou Camila de Oliveira Elias, articuladora da Saúde Materna.

Crislaine Mestre, diretora de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), ressaltou: “Recém-nascidos, por passarem muito tempo em casa, estão expostos a riscos que podem ser evitados. Por isso, é importante que o quarto do bebê seja um ambiente seguro e confortável.”

Durante o treinamento, o Cabo Abimael orientou sobre a instalação de grades de segurança nas camas, uso de tapetes antiderrapantes, protetores de tomada e cuidado com brinquedos, além de técnicas para socorro imediato em caso de engasgos.

Leia Também