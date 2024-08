Fisioterapia da Ufscar oferece atendimento gratuito para gestantes

gestante grávida - Crédito: Agência Brasil

O estágio de Fisioterapia em Saúde da Mulher da UFSCar está oferecendo atendimento em grupo (gratuito) para gestantes de todo município.

Os atendimentos são realizados toda segunda e quarta no horário das 16:10 na USE-UFSCAR (Unidade de Saúde Escola da Universidade Federal de São Carlos)

As gestantes interessadas devem ter mais 12 semanas de gestação, residir em São Carlos, estar em acompanhamento pré-natal e ter autorização por escrito do obstetra para realizar exercícios.

Para participar, as gestantes devem entrar em contato com por e-mail (unir.use@ufscar.br) ou pelo WhatsApp (16) 3351-8645 (recepção USE) e informar o nome, número do cartão SUS, data de nascimentos e telefone.

Docentes responsáveis: Dra. Patrícia Diusso, Dra. Caroline Baldini e Dra. Helen Nogueira.

