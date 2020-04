Doações ao banco de sangue da Santa Casa triplicam e agenda está completa até o dia 5/5

Crédito: Divulgação

O Banco de Sangue da Santa Casa tem recebido todos os dias, em média, 30 voluntários para doar sangue. O que tem feito os estoques permanecerem estáveis. Dessa forma, o Banco tem conseguido atender às demandas de urgência e emergência do hospital.

No começo da pandemia, apenas 10 doações estavam sendo feitas por dia. Em alguns dias, o Banco chegou a receber apenas 5 doadores. Mas com a mobilização de ONGs e voluntários e com a divulgação feita principalmente pela imprensa, esse número triplicou, chegando aos 30 doadores por dia.

“A nossa agenda está lotada até o dia 5 de maio. E isso se deve aos doadores que, entendendo a necessidade do Banco de Sangue e da Santa Casa, prontamente nos atenderam. Agradecemos muito a todos os voluntários”, afirma a coordenadora do Banco de Sangue, Ariane Iazorli.

Desde o dia 23 de março, depois da determinação da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, as doações passaram a ser agendadas para evitar aglomerações. Também não é mais permitida a presença de acompanhantes. E é justamente por isso, que os doadores precisam chegar no horário, porque a cada 15 minutos, tem sido agendados dois voluntários. “Quando o voluntário atrasa, não conseguimos mais atender, justamente porque já tem outro agendado logo em seguida. E pela determinação da Associação, não podemos deixá-lo esperando na recepção, justamente para evitar as aglomerações”, orienta a coordenadora do Banco de Sangue.

Muitos voluntários também questionam por que o Banco de Sangue não amplia o horário para receber mais voluntários e, assim, estocar o sangue para ser usado quando necessário. O problema é que o sangue é formado por vários componentes. E cada um deles tem um prazo de validade. O plasma (parte líquida) dura 1 ano; as hemácias, 1 mês; mas as plaquetas, responsáveis pela coagulação, apenas 5 dias. E hoje ainda não existe uma tecnologia para conservar esses componentes por mais tempo. “É justamente por isso que a gente distribui 30 senhas por dia. Porque precisamos que as doações sejam contínuas, já que não conseguimos fazer estoque por muito tempo e as urgências e emergências não param de acontecer”, explica a coordenadora do Banco de Sangue.

Justamente por isso é que as Campanhas e divulgações pedindo doações são constantes. A agenda está completa até o dia 5 de maio. Mas o Banco de Sangue já está trabalhando para que novos agendamentos sejam feitos depois disso, a fim de atender as demandas de maio e junho.

Lembrando que para ser doador, é preciso ter entre 18 e 69 anos, ter mais de 50 Kg e estar em boas condições de saúde. O voluntário também não pode fumar uma hora antes da doação e nem ingerir bebida alcoólica 24 horas antes. E é preciso apresentar um documento oficial com foto.

SERVIÇO:

BANCO DE SANGUE DA SANTA CASA

AGENDAR A DOAÇÃO: (16) 3509-1230: Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Segunda a sexta-feira – 8h às 12 horas

Sábados – 8h às 11 horas

