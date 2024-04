Demografia Médica 2024: número de médicos registrados no Cremesp cresce 56% em 13 anos

Médico - Crédito: © Marcelo Camargo/Agência Brasil

A quantidade de médicos registrados no Cremesp aumentou 56% de 2011 para cá, segundo dados da Demografia Médica 2024, elaborada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). O levantamento, divulgado nesta segunda-feira (8), aponta que o estado tinha 106.536 médicos há 13 anos e, agora, conta com 166.415 profissionais. Com isso, a densidade por mil habitantes também cresceu: passou de 2,58 para 3,70 médicos por cada grupo de mil pessoas.

“No entanto, o aumento no número de médicos no Estado não reflete em capacitação para o atendimento à população, devido à abertura indiscriminada de escolas médicas, que não possuem a estrutura necessária, priorizando os interesses econômicos. Desde 2018, o Conselho se posiciona veementemente contra o tópico e evidencia os problemas decorrentes da má formação médica. Em 2022, inclusive, participou de audiência pública do STF que discutiu a exigência do chamamento público antes da autorização para funcionamento de novos cursos na área médica. O Cremesp continuará lutando pela melhor qualidade do ensino médico e, consequentemente, pela população e a boa Medicina”, ressalta o presidente do Cremesp, Angelo Vattimo.

Em São Paulo, são 84.143 médicos e 82.272 médicas. O Estado continua reunindo a maior quantidade de médicos no Brasil. A média de idade desses profissionais é de 45,63 anos, enquanto a média do tempo de formado chega a 20,62 anos. Na distribuição pelo território, verifica-se 77.814 médicos atuando na capital paulista, ou seja, 47% do total, e 88.601 no interior.

Apesar de ter menos médicos, a capital paulista se destaca com uma média de densidade médica superior à registrada no interior da unidade da federação. Na capital, são 6,71 médicos para cada mil habitantes. Já no interior, são 2,65 por mil habitantes. A maioria dos médicos tem Registro de Qualificação de Especialidade Médica (RQE): 86.903. Outros 79.512 não são especialistas (não têm RQE).

Brasil - A Demografia Médica 2024 do CFM revela que, nunca antes na história, o País contou com tantos médicos como atualmente. O levantamento mostra que o Brasil tem hoje 575.930 médicos ativos, uma das maiores quantidades do mundo. O número resulta em uma proporção de aproximadamente 2,81 médicos por mil habitantes, a maior já registrada na história nacional.

Leia Também