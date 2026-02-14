Carnaval: Secretaria de Saúde intensifica ações de prevenção às ISTs

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Centro de Atendimento de Infecções Crônicas (CAIC), realizou nesta sexta-feira (13/02) uma ação especial de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), em alusão ao período de Carnaval.

Ao todo, foram distribuídos gratuitamente 200 kits contendo preservativos, gel lubrificante, autoteste para HIV e materiais informativos. Além da entrega dos insumos, a equipe prestou orientações à população com informações sobre prevenção antes, durante e após a folia.

A iniciativa ocorreu em dois pontos estratégicos da cidade. Pela manhã, por volta das 9h, a ação foi realizada na Praça do Mercado Municipal. Já no início da tarde, às 13h30, a equipe esteve no Terminal Rodoviário.

Participaram da atividade a coordenadora municipal do Programa IST/AIDS, Cintia Ruggiero; a enfermeira Daniela Falcão; e a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide.

Segundo a coordenadora Cintia Ruggiero, o principal objetivo é reforçar a prevenção, especialmente neste período que antecede o Carnaval. “O objetivo da ação é trabalhar a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, o HIV e, principalmente, a sífilis, cujo número é muito alto hoje em dia. Para o HIV, temos várias formas de prevenção que, além do preservativo, incluem o gel lubrificante e o próprio teste”, destacou.

Denise Martins Gomide ressaltou a importância da atuação da Vigilância em Saúde durante grandes eventos. “Sabemos que é um momento de grande circulação de pessoas e de intensificação das interações sociais, por isso precisamos estar presentes, orientando e facilitando o acesso à informação e aos insumos de prevenção”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, reforçou que a sífilis e o HIV continuam sendo desafios importantes de saúde pública. “O autoteste para HIV amplia o acesso ao diagnóstico precoce, garantindo mais agilidade no início do tratamento, quando necessário”, pontuou.

Ao longo do ano, o Departamento de Vigilância em Saúde promoverá outras campanhas de conscientização, como as ações do Julho Amarelo, voltadas à prevenção das hepatites virais, além de atividades no período do Dia dos Namorados e em outras datas estratégicas.

O CAIC está localizado na Avenida São Carlos, nº 3.392, esquina com a Rua José de Alencar, no bairro Tijuco Preto. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3419-8240 ou 3419-8250.

