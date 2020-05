Caminhoneiros recebem vacina contra gripe na Rodovia Washington Luís, em São Carlos

Crédito: Divulgação

Com o apoio da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e da Secretaria Estadual de Saúde, a Triângulo do Sol realizará campanha de vacinação contra a gripe H1N1 (ou influenza A) para caminhoneiros, a partir desta quinta-feira (7), nos seguintes pontos da Rodovia Washington Luís (SP-310):

São Carlos

Datas: 7, 8, 11, 12 e 13 de maio

Horário: das 10h às 13h

Local: Posto Graal – Rodovia SP-310, km 238, sentido Sul

São José do Rio Preto

Datas: 7, 8, 11, 12 e 13 de maio

Horário: das 8h às 12h

Local: base policial – Rodovia SP-310, km 443, sentido Sul

Matão/Araraquara

Datas: 7, 8, 11, 12 e 13 de maio

Horário: das 19h30 às 21h30

Local: área de descanso para caminhoneiros – Rodovia SP-310, km 291, sentido Sul

A campanha faz parte do rol de ações da concessionária para apoiar os caminhoneiros que estão nas estradas durante a quarentena, e conta com a parceria das secretarias municipais de saúde, Polícia Rodoviária Estadual e São Francisco Saúde.

Durante as atividades, outros serviços gratuitos serão oferecidos aos motoristas, como aferição da temperatura corporal, orientações sobre a covid-19 e entrega de kits contendo alimentos e produtos de higiene.

