Bombeiros fazem campanha pra incentivar doação de sangue

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo segue até o dia 30 de setembro com a 17ª edição da campanha “Bombeiro Sangue Bom”. A iniciativa tem como objetivo alcançar o maior número possível de doadores de sangue e abastecer os hemocentros do Estado.

Nos períodos de férias, em geral, o número de doadores de sangue diminui consideravelmente, afetando os estoques dos hemocentros e a realização de procedimentos médicos que necessitem de sangue ou plasma. Outro fator que derrubou a quantidade de doadores foi a pandemia de coronavírus.

Em São Carlos as doações podem ser feitas no Banco de Sangue da Santa Casa, mediante agendamento de segunda a sexta-feira das 8h às 12h. Para agendar basta entrar em contato com o telefone (16) 3509-1230 ou pelo WhatsApp 16-99104-6748.

