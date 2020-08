Azuaite doa pelo quarto mês consecutivo seu salário de vereador para a Santa Casa

Da esquerda para direita: Vitor Marim, Diretor Técnico; Antônio Valério Morillas Júnior, Provedor; Vereador Azuaite França e Luciana Ditomaso Luporini, Coord. Equipe Multiprofissional, com os materiais comprados com a doação feita no mês passado - Foto: A -

O Provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior; o Diretor Técnico do hospital e infectologista, Vitor Marim, e a Coordenadora da Equipe Multiprofissional da Santa Casa, Luciana Ditomaso Luporini, receberam a visita do Vereador Azuaite Martins de França (Cidadania) que, pelo quarto mês consecutivo, doou o salário integral que recebe da Câmara Municipal. A doação dos R$ 4.565,11 tem a finalidade de ajudar no combate à pandemia de COVID-19.

A contribuição será investida na compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), para garantir a assistência e proteção dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate ao Coronavírus.

Na ocasião, foram apresentados ao Vereador, os materiais comprados com a doação feita no mês passado. Com o recurso, foram adquiridas 120 cortinas para 40 biombos que dividem os leitos, e também foram compradas órteses de coxins - uma espécie de travesseiro de espuma em formato de caixa de ovo, para prevenir as lesões de pele – para os pacientes da UTI COVID. Esse acessório é usado para proteger as regiões da cabeça, tronco, quadril e pernas. Além disso, garante mais conforto, ajuda a melhorar o posicionamento do paciente acamado e auxilia na circulação do sangue evitando, assim, o surgimento de feridas.

De acordo com a Coordenadora da Equipe Multiprofissional da Santa Casa, Luciana Ditomaso Luporini, desde quando os pacientes começaram a usar os coxins, a redução de lesões foi bastante significativa. “Os pacientes internados com COVID-19 necessitam ficar muito tempo em uma mesma posição.Com isso, a circulação sanguínea deixa de passar nessas regiões que ficam pressionadas no colchão, o que causa necrose da pele, podendo até provocar uma infecção. Nesse sentido, o uso dos coxins tem sido bastante eficiente, pois tivemos uma redução muito grande nas lesões desses pacientes internados”, explica a Coordenadora.

“Essa iniciativa do Vereador Azuaite tem proporcionado muitos benefícios ao hospital, principalmente a aquisição dos coxins comprados com o recurso doado no mês passado, que contribuiu para uma melhor assistência aos pacientes da UTI COVID-19. Esse gesto é muito louvável e agradecemos imensamente pela doação desses recursos”, afirma o DiretorTécnico da Santa Casa e infectologista, Vitor Marim.

O vereador ressalta que o hospital precisa da doação e colaboração de toda a população neste momento de pandemia.“Precisamos ajudar a Santa Casa, que é a principal Instituição de saúde do município e que atende um número muito grande de pessoas. O hospital é sempre muito transparente e faz questão de apresentar a sociedade todos os recursos doados e como são investidos. Fico muito satisfeito em saber que minhas doações contribuem na assistência ao paciente e proteção dos profissionais”, afirma.

“Temos muito a agradecer toda colaboração que o vereador tem oferecido ao hospital. Além de ser um grande parceiro, sempre buscou alternativas para levantar recursos para a Instituição. Graças a essas doações, que têm feito uma grande diferença, não tivemos falta de EPIs para os nossos profissionais e, ainda, conseguimos proporcionar uma melhor assistência aos pacientes. Nosso muito obrigado”, comenta o Provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior.

