Após ampla reforma, UPA da Vila Prado é reaberta

UPA Vila Prado após ampla reforma - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos entregou na sexta-feira (6) as obras de reforma da UPA Vila Prado, retomando os atendimentos de urgência e emergência. Com investimento de R$ 771 mil, a unidade recebeu melhorias estruturais, incluindo reparos no telhado, rede elétrica, iluminação, rampas de acesso e calçadas, além da instalação de ar condicionado e modernização dos espaços internos.

A unidade conta com recepção ampla, salas para diversos atendimentos médicos e odontológicos, e áreas específicas para observação clínica e emergência. Com capacidade para 350 atendimentos diários, a UPA oferece classificação de risco e suporte humanizado aos pacientes.

A secretária de Saúde, Jôra Porfirio, destacou a importância da reforma para maior conforto e eficiência. O vice-prefeito eleito Roselei Françoso anunciou futuras reformas na UPA Santa Felícia e a construção de uma nova unidade na zona leste da cidade.

