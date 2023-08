Correios anunciam implantação de CEP por logradouro em Ibaté

SIGA O SCA NO

Os municípios do Estado de São Paulo vão aos poucos mudando seus sistemas de endereçamento postal, os CEPs. Desta vez, mais seis terão seus códigos postais alterados, dentre eles, a cidade de Ibaté.

De acordo com os Correios, a partir do dia 1 de setembro, Ibaté passa a contar com o sistema de CEP (Código de Endereçamento Postal) pelo sistema de logradouro.

Segundo nota oficial emitida pela estatal, na mesma data também será feita a implementação nas cidades de Rancharia, Taquarituba, Manduri, Lutécia e Santa Lúcia.

A nova codificação facilita a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços na localidade. O sistema ainda permite que o CEP por logradouro seja utilizado como referência de garantia de confirmação de endereço, prática comum entre empresas de diversos segmentos, orienta o órgão.

Recomenda-se que a população entre em contato com seus correspondentes e empresas onde possuam cadastro para informar o novo CEP do seu endereço. Sistemas de bancos e empresas que trabalham conectados ao banco de dados dos Correios serão atualizados com os dados novos por logradouro.

Para consultar o CEP de cada logradouro, acesse o site da Prefeitura de Ibaté https://www.ibate.sp.gov.br/ , a seguir o banner que aparece na tela inicial, ou a partir de 1 de setembro 2023 o site dos Correios - https://www.correios.com.br/ na opção Busca CEP e no site oficial É importante a população estar atenta para obter o código atual do seu endereço. Com essa ação, os Correios buscam a melhoria da prestação de serviços aos moradores.

Leia Também