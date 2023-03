Vitta lança Sonata Residencial, o empreendimento mais completo de São Carlos - Crédito: divulgação

Viver em um apartamento próprio, longe do aluguel, em um condomínio fechado em São Carlos, com área de lazer privilegiada e ainda com a facilidade de compra através do programa Minha Casa Minha Vida. Essa é a proposta que a Vitta Residencial Construtora e Incorporadora leva para a população da cidade: um novo empreendimento com plantas maiores, bem aproveitadas e que será entregue 100% acabado, ou seja, pronto para morar.

É assim que chega o Sonata Residencial, empreendimento que será construído na Vila Luftalla, na Av. Getúlio Vargas, 2.630 - uma das mais bem localizadas de São Carlos, a cinco minutos do centro da cidade e próximo ao distrito industrial. A previsão de entrega é em 2026.

Com duas torres de 16 andares e 268 apartamentos com opções de plantas 51,34m², 50,98m² ou 49,52m², todos com dois dormitórios, o Sonata se diferencia pelo projeto e já é considerado o mais completo da cidade. “As plantas são maiores, com um diferencial: na área térrea, o residencial conta as opções garden que proporcionam um aumento na metragem de até 8m² - ideais para quem sonha viver com a comodidade de um apartamento, mas com o estilo de uma casa. Isso sem falar na segurança que um condomínio residencial oferece”, mostra Thiago Costa Simões Rodrigues, sócio regional da Vitta Residencial em São Carlos.

Conceito clube resort

Um dos principais conceitos da Vitta Residencial é projetar residenciais com espaços que primam pela conexão entre as pessoas, com amplas áreas de lazer entregues prontas e decoradas. “O principal diferencial do Sonata é a área de lazer. É o único na cidade com mais de 10 itens - com todos os espaços equipados, sem nenhum custo extra aos futuros moradores”, mostra o diretor. Oferece piscina, deck molhado, solarium, área para a prática de exercícios funcionais ao ar livre, espaço pet, quadra de areia, play kids, sala de cinema e games, coworking, bicicletário vertical e churrasqueira gourmet e espaço happy hour (equipados com churrasqueira a carvão, cooktop, forno, refrigerador cervejeira e utensílios).

A construtora

A Vitta Residencial começou suas atividades em Ribeirão Preto, em 2010. Ao longo destes 13 anos, conseguiu desenvolver um portfólio diversificado e de alta performance. Já mudou a vida de milhares de famílias: até aqui já foram entregues mais de 16 mil unidades e mais de 30 mil unidades lançadas, num total de 111 empreendimentos, sendo que 54 deles já foram entregues. Atualmente, tem sedes em 21 cidades dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Presente em São Carlos desde 2020 e com um empreendimento em construção - previsto para ser entregue neste segundo semestre - a Vitta Residencial sempre se pautou por projetar moradias com o conceito de bem-estar e qualidade de vida, desenvolvendo residenciais fechados, com itens que unem lazer, segurança, fácil acesso, localização estratégica, tecnologias de inovação na construção civil e arquitetura inteligente.

Empreendimento construído pela Vitta, Reserva dos Pinhais, em construção no Recreio São Judas Tadeu, que será entregue no segundo semestre deste ano

A Vitta Residencial também se fixou em construir residenciais que propiciam uma nova experiência de moradia e mantém o cuidado em oferecer produtos de qualidade no acabamento, com revestimentos de pisos e prontos para morar. Além disso, o cliente tem também a chance de personalizar seu apartamento através do programa Vitta Mais, antes mesmo da entrega das chaves.

E por falar em entrega, a construtora acredita que este é um momento especial para cada família que sonha com a chaves de um imóvel próprio. Por isso, realiza o tradicional evento “Entrega da Felicidade” com os novos moradores. O evento, que já é uma marca registrada da construtora, é uma comemoração festiva de entrega de chaves com diversas atrações culturais.

Para mais informações sobre o Sonata Residencial:

Vitta – São Carlos

Rua Dona Alexandrina, 1060 – Centro

Informações: 0800 942 4380 (WhatsApp)

Saiba mais sobre o Sonata: Clique aqui

