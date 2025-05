Residencial Conde do Pinhal, o Loteamento que você sempre sonhou em São Carlos

Imagine construir a casa dos seus sonhos em um local que une o melhor de dois mundos: a tranquilidade da natureza e a conveniência de estar a poucos minutos de tudo que você precisa. A JPV Empreendimentos e a Cardinali apresentam o Residencial Conde do Pinhal, o mais novo condomínio fechado de lotes em São Carlos, projetado para oferecer uma qualidade de vida incomparável para você e sua família. (saiba mais)

Com terrenos a partir de 264 m², você terá espaço de sobra para criar um lar com a sua identidade, com a privacidade e segurança que só um condomínio fechado pode proporcionar. Mas o Residencial Conde do Pinhal vai muito além de lotes espaçosos. Prepare-se para desfrutar de uma infraestrutura de lazer completa com mais de 15 itens pensados para todas as idades e estilos de vida:

Para os amantes da boa gastronomia e momentos de convívio: uma moderna área gourmet para celebrar com amigos e familiares.

para celebrar com amigos e familiares. Para se refrescar e relaxar nos dias de sol: uma piscina convidativa para toda a família.

convidativa para toda a família. Para os esportistas: quadra de tênis , quadra poliesportiva e quadra de beach tênis para praticar suas modalidades favoritas.

, e para praticar suas modalidades favoritas. Para seus pets: um lugar exclusivo para seus amigos de quatro patas se divertirem com segurança.

Para quem busca bem-estar e contato com a natureza: uma agradável ciclovia em todos o perímetro interno do condomínio para passeios ao ar livre.

em todos o perímetro interno do condomínio para passeios ao ar livre. Para manter a forma e a saúde: uma academia equipada para seus treinos diários.

equipada para seus treinos diários. E muito mais! Cada detalhe foi cuidadosamente planejado para o seu bem-estar.

A localização é simplesmente imbatível: o Residencial Conde do Pinhal está estrategicamente situado a apenas 3 minutos da USP 2 e do Shopping Iguatemi. Isso significa fácil acesso a educação de qualidade, compras, lazer e serviços essenciais, otimizando o seu dia a dia.

Além de todas essas vantagens, o empreendimento está com obras avançadas, garantindo a entrega mais rápida do mercado. Você não precisará esperar anos para começar a construir seu futuro!

E o melhor de tudo: o Residencial Conde do Pinhal oferece condições especiais de lançamento que cabem no seu bolso. Aproveite a oportunidade de adquirir seu lote em até 36 vezes fixas ou em até 180 meses com uma pequena entrada e parcelas a partir de R$ 1.894,96. Uma chance única de investir em qualidade de vida com parcelas que não pesam no seu orçamento.

Não perca a oportunidade de viver em uma região com grande potencial de valorização do investimento, localizada no principal vetor de crescimento de São Carlos. Além disso, a proximidade com a natureza oferece um refúgio de tranquilidade para quem busca um lar em meio ao verde.

O Residencial Conde do Pinhal é mais que um condomínio de lotes, é a realização do seu sonho de construir um futuro próspero e feliz em São Carlos.

Entre em contato agora mesmo e descubra todas as vantagens de fazer parte deste lançamento exclusivo!

Vendas Exclusivas:

Cia do Imóvel: (16) 2107-8004

Imobiliária Cardinali: (16) 2107-8000 / 2107-8001