Minha Casa, Minha Vida impulsiona mercado imobiliário e vendas de imóveis sobem 14,4%

O mercado imobiliário brasileiro continua a apresentar um crescimento notável em 2023, com um destaque especial para o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Segundo o indicador ABRAINC-FIPE, o número de novos imóveis comercializados no Brasil registrou um aumento de 14,4% nos sete primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2022. Esse levantamento foi conduzido em colaboração com 20 empresas associadas à Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC) e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).

Em São Carlos-SP, no primeiro semestre de 2023, um total de 1.128 novos imóveis foram lançados na cidade. O aumento representa 152% a mais que o mesmo período do ano anterior, quando foram lançadas apenas 448 unidades.

A ADN Construtora (Grupo ADN) foi responsável pelo lançamento de 456 unidades, com o empreendimento Aspen Residence. Mas a expectativa da construtora é lançar mais 500 unidades ainda este ano, anunciando um novo empreendimento na cidade.

A demanda por imóveis em São Carlos não para de crescer, e isso se reflete nas estatísticas de vendas. No mesmo período, 709 imóveis foram vendidos, o que equivale a um aumento de 8% em relação a 2022, quando 657 unidades encontraram compradores satisfeitos.

Caio Maroni, diretor comercial do Grupo ADN, também comenta o resultado. “O crescimento expressivo no lançamento e venda de imóveis em São Carlos no primeiro semestre de 2023 pode ser atribuído a fatores como o aumento da demanda devido ao crescimento econômico local, taxas de juros favoráveis no setor econômico devido a reformulação do programa Minha Casa Minha Vida, investimentos em infraestrutura e escassez de oferta na cidade. Esses elementos criaram um ambiente propício para o setor imobiliário na região, impulsionando esse notável aumento em relação ao ano anterior”, destaca.

O presidente da ABRAINC, Luiz França, afirma que a cidade de São Carlos tem se destacado pelo notável crescimento econômico e contribui atualmente com cerca de 27% do PIB regional, impulsionado principalmente pelos setores industrial e de serviços, que, juntos, representam aproximadamente 55% do PIB da cidade. “O PIB da cidade vem crescendo acima do nacional – com crescimento de 4,6% no 2T23 contra 3,2% do Brasil. Além disso, os imóveis lançados no município em 2023 são do padrão econômico (MCMV), o que reflete a importância das melhorias do programa para ampliação do mercado imobiliário da cidade. O crescimento econômico aliado às melhores condições de acesso à população foram fundamentais para esse desempenho”, explica o executivo.

O IMPACTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

De janeiro a julho, o programa Minha Casa, Minha Vida emerge como um dos principais impulsionadores desse importante crescimento de mercado. Especialmente no segmento de popular, voltado para habitações acessíveis, observou-se um notável aumento de 18,3%. Durante o período avaliado, as vendas nessas categorias totalizaram impressionantes R$ 11,9 bilhões entre as 20 empresas pesquisadas.

Esse desempenho reflete as medidas de ajuste implementadas no programa, que buscaram adaptar seus benefícios para atender a população de baixa renda. Além disso, enfatiza a contínua importância do MCMV na promoção da acessibilidade à habitação em todo o Brasil.

Vale ressaltar que a estabilidade das regras do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) desempenha um papel vital nesse contexto, sendo a principal fonte de recursos para o crédito imobiliário destinado a famílias de baixa renda. O FGTS permite taxas de juros mais baixas e, consequentemente, parcelas mais acessíveis, tornando o programa acessível para famílias de menor poder aquisitivo.

MÉDIO E ALTO PADRÃO (MAP): CRESCIMENTO SÓLIDO

Enquanto o segmento popular brilha, o mercado de Médio e Alto Padrão (MAP) não fica para trás, registrando um crescimento sólido de 15,1% nas vendas. No total, as incorporadoras pesquisadas alcançaram a marca de R$ 10,7 bilhões em vendas nesse segmento. Esse resultado é atribuído ao interesse de muitos compradores em adquirir ativos imobiliários, com a expectativa de valorização futura dos imóveis em todo o Brasil.

O Grupo ADN se prepara para anunciar o seu primeiro lançamento com a marca recém-criada Livon, voltada para o público que busca apartamentos fora do teto de cobertura do programa habitacional do Governo. Mas com o aumento do teto para o preço das unidades ela também passou a ser incluída nele, enquanto a empresa aguarda uma redução dos juros do crédito imobiliário para voltar ao plano do médio padrão. “O teto máximo para o preço das unidades no programa habitacional subiu de R$ 264 mil para R$ 350 mil. Para nós a mudança foi ainda maior, porque nas cidades em que atua o teto era inferior aos R$ 264 mil” explica Maroni.

O MERCADO IMOBILIÁRIO COMO PROTAGONISTA ECONÔMICO

O presidente da ABRAINC, Luiz França, avalia que o mercado imobiliário brasileiro continua a ser um dos protagonistas da economia do país. Ele ressalta a consistência do setor e afirma que os números são evidências disso. O mercado imobiliário oferece solidez, promovendo crescimento, geração de empregos e investimentos em todo o país.

O cenário imobiliário do Brasil, com o Minha Casa Minha Vida liderando o caminho, é uma história de sucesso que evidencia não apenas o crescimento econômico, mas também a promoção da acessibilidade à habitação para uma parcela significativa da população. O mercado de Médio e Alto Padrão também desempenha um papel crucial na economia, atendendo à demanda de compradores que buscam investir em propriedades com potencial de valorização.

O futuro do mercado imobiliário brasileiro parece promissor, e os resultados positivos continuam a reforçar seu status como um setor fundamental na economia nacional. À medida que o país avança, o mercado imobiliário continua a desempenhar um papel fundamental na construção de um futuro próspero para todos os brasileiros.

