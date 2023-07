SIGA O SCA NO

Inaugurada em São Carlos a primeira clínica estética para o público masculino - Crédito: divulgação

No dia 23 de junho foi inaugurada em São Carlos a Homenz, a primeira rede de clínicas de estética exclusiva para o público masculino.

A clínica veio para revolucionar o mercado da saúde, da estética e do bem-estar, oferecendo experiência, tecnologia e comodidade com o seu ambiente altamente acolhedor.

Contando com aparelhos especializados e tecnológicos, a Homenz segue um protocolo clínico qualificado pensando unicamente no público masculino, com tratamentos exclusivos que geram conforto e modernidade.

O objetivo da clínica é ajudar o homem a elevar sua confiança e autoestima por meio dos melhores procedimentos estéticos do mercado, com valores acessíveis respeitando a individualidade desse público.

A Homenz possui os serviços de tratamento capilar, a inovadora depilação a LED (evolução do laser), emagrecimento, estética facial e corporal.

Para saber mais e ficar por dentro das novidades, siga a página @homenz.saocarlos no Instagram. A Homenz está localizada na Rua Riachuelo, 1033 - Centro. Agende sua avaliação pelos telefones (16) 3364-6446 e (16) 99774-0040 e venha renovar a sua essência masculina.





