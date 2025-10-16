Bauducco anuncia inauguração de loja em São Carlos e inicia contratações

A empresa Bauducco, vai inaugurar uma nova unidade em São Carlos no início de dezembro deste ano. A abertura marca a expansão da rede no interior paulista e promete trazer uma experiência diferenciada aos consumidores da região.

Para compor o time da nova loja, a empresa iniciou o processo seletivo com oportunidades para os cargos de caixa, auxiliar geral, auxiliar de limpeza, auxiliar de administração e encarregado de loja.

Os interessados já podem se inscrever pela plataforma Gupy, onde estão disponíveis as descrições detalhadas das vagas e requisitos para cada função.

A nova unidade está localizada na Rodovia Washington Luís (SP-310), km 222, Zona Rural de São Carlos.

Para se inscrever: link

Sobre a Bauducco®

Uma das marcas mais valiosas e consumidas do Brasil, a Bauducco® foi fundada em 1952 e é hoje líder em diversas categorias, como torradas, wafers, cookies e choco biscuit. Está presente em 9 a cada 10 lares brasileiros, é a marca de alimentos mais consumida fora do lar e, além disso, é a maior produtora de panettones do mundo. Moderna e industrializada, possui seis unidades fabris e sete centros de distribuição, atendendo a mais de 200 mil pontos de vendas no Brasil e exportando seus produtos para mais de 50 países.

Mais informações: www.bauducco.com.br | SAC: 0800 701 1599.

