Agora Vai! Saia do aluguel com a Vitta Residencial

A construtora Vitta preparou uma oportunidade exclusiva para os moradores da região de São Carlos, com a ação: “Agora Vai”. Trata-se de um dia especial de promoções que acontecerá no próximo sábado (28/10), das 10h às 17h, na central de vendas da construtora - Rua Dona Alexandrina, 1060, no centro.

As unidades com preços promocionais são do empreendimento Sonata Residencial, e serão comercializadas a partir de R$ 205 mil, com a entrada 100% parcelada e com a documentação grátis. Além da facilidade de compra através do programa do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida.

O Sonata Residencial é um condomínio fechado, com plantas maiores, bem aproveitadas e que será entregue 100% acabado, com revestimento de piso em todos os ambientes, pronto para morar. Ele será construído na Getúlio Vargas, 2.630, uma das principais avenidas de São Carlos, a cinco minutos do centro da cidade.

São duas torres de 16 andares e 268 apartamentos com opções de 51,34m², 50,98m² ou 49,52m², todas com dois dormitórios. As plantas localizadas no térreo contam ainda com a opção de adicionar 8 m² com o Garden, um jardim privativo. O Sonata oferece mais de 10 itens de lazer e bem-estar – todos entregues equipados e decorados – entre eles, piscina, deck molhado, solarium, área para a prática de exercícios funcionais ao ar livre, espaço pet, quadra de areia, play kids, sala de cinema e games, coworking, bicicletário vertical, churrasqueira gourmet e espaço happy hour (equipados com churrasqueira a carvão, cooktop, forno, refrigerador, cervejeira e utensílios).

Quer sair do aluguel? #vaidevitta

Vitta São Carlos

Rua Dona Alexandrina 1060 Centro

Informações: 0800 942 4380 ( WhatsApp)

Mais informações: Clique Aqui

