ADN Construtora completa 12 anos construindo sonhos que transformam vidas

Referência no mercado da construção civil e mercado imobiliário, a ADN Construtora completa 12 anos neste mês de julho, e celebra sua trajetória de excelência e comprometimento com seus clientes, colaboradores e parceiros. Desde a sua fundação, a ADN Construtora vem construindo sonhos e transformando vidas de milhares de famílias.

Comandada pelos empresários Pedro Donadon e Silvio Andrino, a empresa se destaca por sua visão inovadora e sustentável, entregando empreendimentos de alta qualidade que atendem às necessidades dos clientes e superam suas expectativas. Muitos desses projetos imobiliários se enquadram no programa habitacional "Minha Casa, Minha Vida", permitindo que famílias de diversas camadas sociais realizem o sonho do imóvel próprio.

Com sede em São Carlos, ao longo desses 12 anos, a ADN Construtora expandiu a sua atuação para mais de 25 cidades do interior paulista, incluindo a recente entrada na cidade de Campinas e sua região metropolitana. A partir disso, a empresa segue com o objetivo de promover a oportunidade de moradia de qualidade para todos.

Clientes durante o evento de Entrega dos Sonhos do Parque das Tulipas II, em Araraquara.

“Nesses 12 anos de história, sentimos um grande orgulho do crescimento que tivemos e, mesmo com muitos desafios, fomos premiados e certificados pela qualidade de nossos empreendimentos, sustentabilidade e agilidade na entrega, além de alcançarmos números importantes como mais de 1.900 unidades entregues e mais de 4 mil em construção. Até 2025, prevemos lançar mais 16 mil unidades”, destaca o CEO, Pedro Donadon.

A ADN Construtora já é reconhecida como uma referência no mercado imobiliário, oferecendo empreendimentos de alta qualidade, no padrão condomínio-clube, com condições acessíveis e que transformam a vida das pessoas.

Com uma visão voltada para o futuro e para atender à crescente evolução do mercado, foi criado em 2022, o Grupo ADN, que congrega as empresas ADN Construtora, Livon Incorporadora e a Urbanizei, além de promover e incentivar o trabalho voluntário por meio do Instituto ADN.