Força Tática prende jovem por porte de arma no Antenor Garcia

Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 21 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo nesta noite de sábado (06), na Rua Paulino Nunes, no Antenor Garcia.

De acordo com informações, a equipe de Força Tática da Polícia Militar realizava um patrulhamento pelo bairro, quando avistaram um Fiesta preto, ocupado pelo jovem, transitando em atitude suspeita, e o abordaram, encontrando a arma de calibre 380, municiada, dentro do porta-luvas e dois celulares de origem suspeita debaixo do banco.

O suspeito disse que a arma pertence a seu irmão e não explicou a origem dos celulares, mas não foi possível desbloqueá-los no momento para tentar uma identificação.

A arma, que é de uso restrito, e os aparelhos foram apreendidos e apresentados no plantão policial, junto com o acusado, que foi recolhido ao Centro de Triagem.

