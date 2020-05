Vítima detém ladrão dias após o furto em Ibaté

Um jomem foi detido nesta noite de sexta-feira (22), acusado de ter furtado um botijão de gás há alguns dias.

A Polícia Militar foi acionada no cruzamento da rua Washington Luiz com a Paulino Carlos, no Centro de Ibaté, para atender uma ocorrência de furto em andamento e chegando lá constataram que o furto já tinha ocorrido há alguns dias.

O ladrão estava no local, detido pela vítima, que conseguiu identificá-lo através das filmagens da câmera de segurança e o deteve.

O autor do furto confessou o crime e contou onde havia vendido o botijão, então os policiais foram até o local indicado e recuperaram o objeto.

Os envolvidos foram encaminhados ao plantão policial e posteriormente liberados.

