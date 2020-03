Vídeo mostra briga de trânsito que terminou com Guarda Municipal baleado

Crédito: Colaborador

Um vídeo recebido via Whatsapp pela redação do São Carlos Agora mostra a briga de trânsito que terminou com um guarda municipal baleado no final da tarde desta segunda-feira (9), na frente do shopping Iguatemi em São Carlos.

O autor dos disparos é um homem de 42 anos. Durante a confusão ele tomou a arma do GCM e efetuou o disparo.

O guarda que estava de folga foi socorrido por populares e levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Santa Felícia, onde recebeu os primeiros atendimentos e de lá foi transferido para a Santa Casa onde vai passar por cirurgia.

O homem que atirou foi preso em flagrante e está neste momento prestando depoimento no Plantão Policial.

A arma do GCM é particular e foi apreendida.





