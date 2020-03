Vendedor é atacado por rottweiler em São Carlos

Imagem Ilustrativa - Crédito: Alexas_Fotos from Pixabay

O vendedor P.R., 32 anos, compareceu por volta das 10h50 desta segunda-feira, 2, no 1º e 4º DPs e disse às autoridades policiais que teria sido vítima de um ataque de um rottweiler. O caso teria ocorrido na manhã de domingo, 1.

A versão da vítima dá conta que estaria passeando pela rua Paraguai, no Jardim São João Batista, no Parque Estância Suíça com seus dois cães (um pastor alemão e um bordier collie) e quando passou em frente a um portão que pertence a uma empresa, percebeu que estaria aberto e repentinamente o rottweiler saiu correndo em sua direção.

A vítima disse ainda que seus dois cães o protegeram do ataque. A vítima correu, mas sofreu uma queda, originando lesões em sua costa, braços, joelhos e quadril. A vítima foi socorrida por terceiros até a sua residência.

