Veículo é consumido por incêndio no Jardim Hikare; veja vídeo

Carro ficou destruído após ser atingido pelo fogo - Crédito: Colaborador/SCA

Um carro foi consumido por um incêndio no começo da madrugada deste domingo (26), no cruzamento das ruas Antonio Fischer dos Santos e Carlos Del Nero, no Jardim Hikare.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos. Um auto bomba foi encaminhado ao local e em pouco tempo as chamas foram debeladas, porém o VW Polo ficou destruído.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Ninguém se feriu.

