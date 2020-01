Trio armado com faca invade escola e assalta professores no Jardim Zavaglia

Escola Estadual João Batista Gasparin foi inaugurada em 2016 - Crédito: Redes sociais

Pelo menos três criminosos com os rostos cobertos invadiram a Escola Estadual João Batista Gasparin, no Jardim Zavaglia, e assaltaram professores. O roubo aconteceu no começo da tarde desta quarta-feira (29).

Segundo informações obtidas pelo SCA, os professores (pelo menos 10) estavam almoçando e outros preparando aulas para o início do ano letivo na próxima segunda-feira (3), quando foram surpreendidos pelos bandidos armados com facas.

As vítimas foram obrigadas a entregar bolsas com celulares e documentos.

Um dos professores fez um desabafo nas redes sociais e pede ajuda para recuperar os documentos. “Senhores ladrões, hoje vocês nos tiraram pertences materiais, roubaram tudo que tínhamos, mas não conseguiram levar nosso amor, dedicação e o respeito que temos por todas as crianças da escola. Que Deus toque o coração de vocês e possam sentir o quanto é triste, doloroso, humilhante estar trabalhando, muitas vezes até sem comer, com dor, para transmitir o conhecimento a todos nossos alunos e ser roubado”, postou.

A Polícia Militar se empenhou até a noite para localizar os bandidos e segundo informações encontrou alguns pertences das vítimas em um matagal atrás da escola.

Quem achar os documentos dos professores pode procurar as redes sociais para tentar localizar os proprietários.

Um boletim de ocorrência foi registrado no 2º Distrito Policial da rua Larga.

O SCA acompanha o caso. Mais informações em breve.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também