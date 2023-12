Triatleta foi atropelada por moto envolvida no acidente

SIGA O SCA NO

Crédito: Reprodução/redes sociais

A triatleta Luisa Baptista, 29 anos, foi atropelada pela moto envolvida no acidente e não por um carro como foi divulgado inicialmente.

Segundo informações, Luisa treinava com a bicicleta na manhã deste sábado no estrada municipal Abel Terrugi entre Água Vermelha e Santa Eudoxia, quando foi atingida frontalmente pela motocicleta, cujo condutor não seria habilitado.

A atleta teve diversos fermentos e foi socorrida pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu e encaminhada até a Santa Casa, onde permanece internada.

Já o condutor da moto também foi levado até a Santa Casa, onde está internado. Segundo informações, ele sofreu um trauma na cabeça.

Luisa é da cidade de Araras e veio para São Carlos em 2011 fazer parte da equipe de triathlon do SESI. Ela participou das olimpíadas de Tóquio e em 2019 foi campeã no individual e na categoria mista, nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru.

